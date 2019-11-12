ضبط 3 عاطلين لفرضهم الإتاوات والسيطرة على وحدات المرور بالقليوبية



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية، إخطارا من العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية بشن حملة مكبرة بدائرة شبرا الخيمة أسفرت عن ضبط احمد س ا عاطل حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطره امام موقف المؤسسه – دائرة قسم اول شبر ا الخيمة.. بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 75 جنيه من متحصلات عمله.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21575 لسنة 2019م جنح قسم اول شبرا الخيمة.



و"شعبان ع" عاطل حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطره امام موقف المؤسسه قلما – دائرة قسم اول شبر ا الخيمة بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 65 جنيها من متحصلات عمله من سائقى السيارات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه تحرر عن ذلك المحضر رقم 21574 لسنة 2019م جنح قسم اول شبرا الخيمة

واحمد م ع سن 26 عاطل لقيامه بممارسة أعمال السمسرة بوحدة تراخيص شبرا الخيمة دون وجه حق.





وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21576 لسنة 2019 جنح قسم أول شبرا الخيمة.

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية، من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بأعمال فرض اتاوات وسمسرة بالشوارع ووحدات المرور دون وجه حق.