التدخل السريع بوزارة التضامن: تعاملنا مع أكثر من 4500 حالة حتى الآن

أكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفريق يعمل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية للطفل، ويعمل بشكل جماعي وليس فردي، ويبحث عن أفكار خارج الصندوق لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل والمسن الذي يتم التعامل معه، موضحًا أن الفريق أنشأ عام 2014، وتم التعامل على أكثر من 4500 حالة حتى الآن.



وأضاف "يوسف"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الفريق يقوم ببحث أي شكوى تصل إليه بأسلوب علمي، وفصل المشكلة بشكل عام للوصول لأصلها والعمل على حلها من جذورها.



ونوه رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن وفقًا للائحة يظل الطفل في دار الأيتام حتى 18 عام، وبعدها يتم إحالته لمنظومة الرعاية اللاحقة، بحيث يتم نقلهم للإقامة بوحدة سكنية بصحبة 4-5 أفراد ومشرف من الجمعية، ويتم الإنفاق عليهم واستكمال تعليمه، وتأهيله للتعايش مع الناس، وفي سن 24 عام يخرج من الدار ومعه دفتر توفير خاص به.

