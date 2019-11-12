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شاهد.. لحظة سقوط صاروخ وسط السيارات في إسرائيل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:33 م
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سقوط صاروخ
سقوط صاروخ
وكالات
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اللقطات المرعبة، للحظة سقوط صاروخ وسط طريق سريع مكتظ بالسيارات جنوبي مدينة أسدود بإسرائيل.


وأظهر الفيديو، سقوط الصاروخ وسط طريق سريع بالقرب من مستوطنة "غان يفنه" جنوبي مدينة "أسدود" الإسرائيلية.

 

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع.

 

وفي بيان، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي،: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي".

 

​وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "تويتر": "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد اطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

 

وأضاف: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قامت دبابة قبل قليل بقصف موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".

 

وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أنه تم سماع دوي انفجارات في محيط مستوطنات كيبوتس ياد مردخاي شمال القطاع ونتيف هعسرا شرق قطاع غزة.

 

​وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات في منطقة المطاحن غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات أمنية بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء الثلاثاء، في تل أبيب مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، حسب ما ذكره مكتب رئيس الحكومة.

 

واضطر الحرس الشخصي المرافق لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامن نتنياهو لإنزاله إلى أحد الملاجئ في المدينة حيث كان يلقي كلمة في مؤتمر انتخابي لحزب الليكود، وقد توقفت الفعالية بفعل الصواريخ ودوت صافرات الإنذار في المدينة وفتحت الملاجئ أمام السكان، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

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مدينة أسدود لقطات مرعبة طريق سريع مكتظ سقوط صاروخ القبة الحديدية الإسرائيلية اسرائيل

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