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خاص.. الأهلي يلجأ لمواهب أمريكا الجنوبية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:33 م
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الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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تلقت لجنة التخطيط والكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح، بعض الترشيحات من وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص بالنادي الأهلي، أن بعض الوكلاء قاموا بعرض عدد من لاعبو قارة أميركا الجنوبية، لتدعيم خط الهجوم مع بداية العام الجديد.

وأضاف المصدر، "اتجاه بعض الوكلاء لجلب لاعبين من أميركا الجنوبية، يأتي بعد رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في التعاقد مع لاعبون من أصحاب البنية القوية والمهارات الخاصة".

واختتم المصدر، "هناك جلسة بين لجنتي التخطيط والكرة مع الجهاز الفني، لتحديد متطلبات الفريق وتدعيماته استعدادا لاستئناف بطولتي الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا".

من ناحية أخرى استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إقامة تدريبات الفريق على فترة واحدة يوميا في الرابعة عصرا خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي بدأت أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام.

وحدد الجهاز الفني بشكل مبدئي الأسبوع المقبل موعدا لخوض تجربة ودية، على أن يتحدد طرفها في وقت لاحق.

وكان الأهلي قد بدأ أمس الاثنين المرحلة الثانية من الإعداد تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تحضيرا لمرحلة ما بعد فترة التوقف التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
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