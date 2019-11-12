آخر الإستعدادات لترتيبات الجلسة العامة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد

تنعقد غدا الأربعاء 13 نوفمبر 2019، الجلسة العامة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد، التي يجري الإستعداد لها حاليا، حيث يتم اليوم القيام بالإستعدادات الأخيرة لترتيبات الجلسة، التي سيؤدي خلالها النواب الجدد اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم رسميا.





وستنطلق الجلسة على الساعة العاشرة صباحا، وسيترأسها مورو قبل أن يسلّم رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا وهو راشد الغنوشي (78 سنة)، وأصغرهم سنا عبد الحميد المرزوقي 24 سنة (قلب تونس) ومريم بن بلقاسم 27 سنة(حركة النهضة).





وسيؤدي رئيس الجلسة ومساعديه اليمين، قبل أن يدعوا النواب الجدد لأداء اليمين.





وسيتم إثر ذلك تركيز لجنة الإنتخابات والإحصاء والتي تضم 7 أعضاء، ويتم تشكيلها حسب تركيبة المجلس النيابي الجديد، وستشرف على جميع الإنتخابات التي ستجرى داخل المجلس وأولها انتخاب رئيس مجلس النواب.