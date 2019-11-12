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وزير الرياضة يسلم المنح المالية المقدمة من confejes للشباب الفائزين

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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وزارة الشباب
وزارة الشباب
أسماء قورة
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سلّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، المنح المالية المقدمة من confejes "برنامج تعزيز ريادة الأعمال للدول الناطقة بالفرنسية" والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه لعدد ١٨ شابا وفتاة من محافظات "الوادي الجديد، أسوان، القاهرة، الفيوم، الجيزة، الدقهلية، بني سويف، الإسماعيلية، مطروح، سوهاج". 

وتعرف "صبحي" خلال لقاءه الفائزين، على أفكار مشروعاتهم المقدمة وما تم إنجازه فعليا، كما استمع الى مقترحاتهم حول أفكار يمكن تنفيذها داخل مراكز الشباب لنقل خبراتهم الى الشباب وتدريبهم لفتح مجالات عمل جديدة بمختلف المحافظات، مؤكدا دعم الوزارة المستمر للشباب ومتابعة مشروعاتهم ومحاولة حل أي معوقات قد تطرأ عليهم خلال فترة التنفيذ.

وأكد أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تسعي جاهدة لفتح آفاق عدة أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم في إقامة المشروعات الصغيرة من جهات دولية مانحة.

وأعرب "صبحي" عن سعادته البالغة لمشاركة الفتيات في تلك المشروعات، مشيرا إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه المرأة في المجتمع.

وطالب وزير الرياضة، الشباب الفائزين أن يشجعوا شباب مصر كافة كي يحذوا حذوهم من أجل إيجاد فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب المصري، مؤكدًا أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب وتمكينهم لإقامة مشروعات صغيرة.

وأشار السفير إبراهيم الخولي، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعد من أكثر الوزارات نشاطا ًفي التعامل مع منظمة confejes ويشيد بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية فيما تقدمه الشباب والرياضة من مؤتمرات تنقل خبرات تمثل مصر بالخارج بصورة مشرفة.

وجاء ذلك بحضور منال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والسفير ابراهيم الخولي منسق المنظمة بوزارة الخارجية.

جدير بالذكر، أن المنحة المالية مقدمة من منظمة confejes لا ترد وتتراوح بين ٨٧:٥٥ ألف جنيه حسب حجم المشروع وتكاليفه، وتنوعت المشروعات الفائزة أكثر من مجال بين "خياطة مفروشات، طباعة جرافيك، تسمين مواشي، تجارة هواتف محمولة، مبردات مياه، تصنيع أكياس بلاستيكية، تصنيع مستلزمات معدنية دقيقة"
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