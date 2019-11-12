قام بإجراء عملية زراعة شرايين فى الساق.. ما لا تعرفه عن يونس شلبى في ذكرى رحيله

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير يونس شلبي،نجح يونس فى تقديم العديد من الأدوار، وفى السطور التالية يرصد الفجر الفنى أسرار من حياته الشخصية.



لمحات من حياته الشخصية



ولد يونس شلبى في 30 مايو 1941، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، شارك فى العديد من الأفلام والمسرحيات.





تفاصيل حفل زفافه



حكت الفنانة إسعاد يونس خلال برنامجها"صاحبة السعادة"، اثناء استضافتها للفنانة رجاء الجداوى، أن الفنان يونس شلبي قرر إقامة حفل زفافه ب "تكاليف بسيطة" ، فقرر أن لا يقوم بدعوة أحد من الوسط الفني وأخبر سعيد صالح وإسعاد يونس أن لا يأتوا إلى الحفل لعدم وجود طعام .



وتابعت إسعاد يونس قائلة:" أن الفنان الراحل سعيد صالح عز عليه أن يتزوج يونس شلبي دون أن يراه، فقرر تحضير مفاجأة له، وذهب إلى الفرح بصحبة 400 فنان منهم سمير صبري، سماح أنور، كمال أبو رية،و سبب ذلك صدمة ليونس شلبي، و قال لهم: "مفيش أكل ليكم برضو".





أسرار من حياة الفنان الراحل يونس شلبى



حكى الفنان يونس شلبي فى أحد لقاءاته التليفزيونية إنه تزوج من امرأة من خارج الوسط الفني ،وذلك لكى يتمتع بالراحة، وذكر أنه رزق من زوجته بأربعة ابناء، وأنه يرفض عمل بناته في مجال التمثيل بسبب المتاعب الكثيرة الموجودة فى الوسط الفني.





وفي آخر لقاء له تحدث عن محنة مرضه، وتجاهل نجوم الوسط الفني له، وأن أسرته اضطرت لبيع ممتلكاتهم في المنصورة لكى تستطيع علاجه، وقال فى أثناء استضافته فى أحد البرامج : "أجريت عملية زراعة شرايين في القلب مرتين في السعودية ومصر، والكثير من الفنانين تجاهلوني في مرضي، وزارني النقيب أشرف زكي، والقليل منهم يتصل بي هاتفيًا"، وأوضح أن الفنان سعيد صالح وحسن مصطفى كانا دائمى التواصل معه للاطمئنان على صحته، وأنه لم يغضب ممن لم يقم بزيارته وقت مرضه لأن الدنيا مشاكل ومشاغل".





رحل الفنان يونس شلبي عن عالمنا في يوم 12 نوفمبر عام 2007، اثر تعرضه أزمة تنفسية حادة، كان يونس قد أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه، كما أجرى جراحة قلب مفتوح،وبعد ذلك توفى، ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة .