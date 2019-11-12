سقوط عاطل وسائق لسرقتهما سيارة بالإكراه بشبين القناطر



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل وسائق لقيامهما بسرقة سيارة بالإكراه عن مالكها تحديد السلاح الناري، تحرر محضر بالواقعة وجارى ضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من الرائد ايمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر،ببلاغ من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز،أنه أثناء قيادته سيارة ملاكى "ملك شقيقه" متوجها لمسكنه إستوقفه ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية وهددوه بأسلحة نارية وإستولوا منه على السيارة وهربوا.وتم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية،أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة سائقان، عاطل "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكةعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثالث " هارب "، وضُبط بحوزتهما بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، فرد خرطوش "المستخدم فى الواقعة"، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة الخانكة، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وحافظة نقوده.