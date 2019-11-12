بعد وفاة هيثم زكي.. برلمانية تحذر من خطورة المكملات الغذائية

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المكملات الغذائية التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة بصالات الألعاب الرياضية، لها العديد من الأضرار، مؤكدة أن أضرار هذه المكملات تصل إلى الوفاة المفاجئة، ومثال على ذلك وفاة المُمثل الشاب هيثم أحمد زكي، بسبب مكملات غذائية تناولها الفنان الراحل أثناء التمرين في شقته، والتي تسببت في إصابته بـ"مغص" وإعياء شديدين قبل وفاته.



وأوضحت عطوة، أن الدراسات والأبحاث تؤكد تناول كمية كبيرة من مكملات الكالسيوم يمكن أن تزيد فرص الوفاة الناتجة عن الإصابة بالسرطان، على عكس الأطعمة الطبيعية الآمنة الغنية بالكالسيوم، كما يصبح الأمر أسوأ لدى مرضى السرطان الذين يتناولون مكملات بمعدل أكبر من 1000 مليجرام يوميًا، من خلال فحص بيانات أكثر من 27 ألفا من البالغين، مُشيرًا إلى أنه على الرغم التحذيرات المستمرة من تلك المكملات إلا أن هناك عددًا كبيرًا من لاعبي كمال الاجسام والشباب يقومون بتناولها، وذلك اعتقادًا منهم أنها تساهم في بناء العضلات بشكل سريع، دون إدراك مدى خطورتها على الصحة، ومنها من يقوم بتناول تلك المكملات بدون وجود رقيب عليهم أو اتباع ارشادات الطبيب.



وتابعت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،:"على رغم أضرارها السابقة، فقد نمت نسبة مبيعات المكملات الغذائية على مدار الـ 5 أعوام الماضية بشكل كبير ويتطلب اتخاذ موقف، كما أن المكملات الغذائية التي تجمع بين الكالسيوم وفيتامين "د" مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والأمراض القلبية"، مؤكدة أن الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية بأنواعها ودون إرشاد طبي، أمر خطر طبي، حيث أنها من الممكن أن تتسبب في الوفاة حال عدم إدراك الشخص بطبيعة جسده والأمراض الخفية فيه كمرضى الضغط والسكر اللذين لا يظهران بسهولة.



وطالبت عطوة، بوضع ضوابط لاستخدام العقاقير الطبية دون إرشاد طبي حرصا على الصحة العامة للمواطنين وخاصة في ظل وجود استخدام عشوائي لتلك الأدوية مما تسبب في العديد من الوفيات.