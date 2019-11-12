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جريمة "الأسرة الكاملة".. التحقيقات تكشف تفاصيل "تصوير شاب بقميص نوم" بكرداسة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:22 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، في واقعة استدراج شاب ويدعى "همام" البالغ من العمر 24 عامًا، من قبل والد خطيبته السابقة وتدعى "أسماء"، بعد تهديده لها بعرض صور قام بسرقتها من على هاتفها الخاص وعرضها على كواقع التواصل الاجتماعي كشكل من الضغط عليها لموافقتها من الزواج منه بعد فسخ الخطوبة لمدة 3 أشهر.

وأفادت التحقيقات، بأن والد الفتاة هندي الجنسية ويدعى "ناصر خان" قام بمساعدة شقيقها "كريم" وأبناء خالته "محمود" و"تامر" باستدراج الشاب وتصويره وهو يرتدي "قميص نوم حريمي"على ملابسه، حتى لا يعرض صور الفتاة على الإنترنت ويتم التخلص منه نهائيا.

وبسؤال عامل الرخام "خطيب الفتاة" اعترف أمام النيابة أنه سرق صور خاصة لها من على هاتفها قبل ذلك، ليهددها بنشرها حتى توافق الزواج منه، وبسؤال والد الفتاة أنكر ارتكاب الواقعة أنه لم يكن متواجد وقت حدوثها.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة من شيف هندي الجنسية صحبة زوجته (مصرية الجنسية) وابنتهما وأبناء شقيقة الزوجة، وطرف ثان (عامل رخام، 24 سنة)، وقرر الشيف أن الأخير حضر إلى منزله وحاول الاعتداء عليهم بالضرب؛ بسبب فسخ خطوبته من ابنته، إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه واصطحبوه للقسم.
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الكلمات المفتاحية

كرداسة تصوير شاب بقميص نوم

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