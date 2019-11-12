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شاهد.. سامح حسين برفقه ابنتيه مريم وفاطمة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:21 م
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سامح حسين
سامح حسين
رانيا ماهر
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شارك الفنان الشاب سامح حسين، متابعيه بنشر صورتان برفقه ابنتيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، وعلق على الصور قائلا:" مريومه وفاطومه بنانيتى روحى وقلبى."


ليتفاعل محبيه ومتابعيه علي الصوره بكتابه تعليقات له حيث قال أحد متابعيه "اللهم بارك" وأخر" شبهك جدا" وأخر" ربنا يباركلك فيهم"


يذكر أن مؤخرا الفنان سامح حسين انتهي من العرض المسرحى لمسرحية "المتفائل"، الذي كان في ليلته الخامسة والسبعين والأخيرة على خشبة المسرح القومى بالقاهرة، ذلك قبل انطلاقه فى جولة بالمحافظات.


حيث شهد الحفل بالقاهرة إقبالاً جماهيرياً كبيراً من الحضور سواء كانوا جماهير أو نقاد فنيين، حيث حرص عدد من الفنانين والنقاد على حضور العرض وسط إعجابهم وإشادتهم به، ومن أبرز هؤلاء الفنانين المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والفنان الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومى للمسرح، والمطربة الشعبية فاطمة عيد وأسرتها، والمخرجة منى أبو سديرة، ومن الفنانين الشباب محمد الشرنوبى، شيماء الشايب، ألفت عمر، حمادة بركات، عمر حسن يوسف، حسنى شتا، عزوز عادل، ومن عالم النقد والصحافة أحمد مجاهد، و محمد سمير الخطيب، وحسن الحلوجى، وأحمد زيدان.


عرض "المتفائل" من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.


وقدم الفنان سامح حسين أخر أعماله المسرحية في عام "2015" من خلال مسرحية "أنا الرئيس" التي تناوت أحداثها الكوميديا الساخرة.


تعد مسرحية أنا الرئيس مسرحية كوميدية غنائية إستعراضية من إنتاج البيت الفني للمسرح، استخر عرضها لاكثر من 300 ليلة عرض، ومأخوذة عن مسرحية الكاتب يوسف عوف.

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الكلمات المفتاحية

مزيكا فنانين فن سينما سامح حسين دراما

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