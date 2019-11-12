رئيس جامعة القناة: الرعاية الصحية للعاملين من ضمن أولوياتنا



وجاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة للحملة الطبية لمسح مرض البوال السكرى وتوعية ضد مخاطره، رافقه خلالها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة.



نظم الحملة المستشفى التخصصى احتفالا باليوم العالمى للسكر تحت عنوان اعرف سكرك، واضبطه" الحملة مجانية للكشف عن إمراض السكر هذا وقد حرص خلالها العاملين بالجامعة على أجراء التحاليل الطبية والكشف الباطني وقياس الضغط هذا وقد اشرف على تنظيم الحملة إدارة رعاية العاملين وإدارة خدمة المواطنين بالجامعة.



وأضاف أن الجامعة حريصة على الاهتمام بالرعاية الصحية للعاملين بها فى ظل تواجهه نحو تطوير أداء العمل والوصول إلى أعلى معدلات الاتقان وجودة العمل.