مخرج مهرجان الموسيقى العربية لـ"الفجر الفني": "نجحت في خروج المسرح من القالب التقليدي في أذهان الجمهور"

عبر مهدي السيد، مخرج مهرجان الموسيقى العربية، عن سعادته البالغه، لنجاح فكرة المسرح هذا العام، فضلًا عن تصميم المسرح الذي لفت الأنظار منذ انطلاق المهرجان، لافتًا أن هذا النجاح يعود الفضل فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم فريق عمله وعلى رأسهم محمود حجاج وهو مهندس الديكور الذي نفذ تلك الفكرة.

عبر مهدي السيد، مخرج مهرجان الموسيقى العربية، عن سعادته البالغه، لنجاح فكرة المسرح هذا العام، فضلًا عن تصميم المسرح الذي لفت الأنظار منذ انطلاق المهرجان، لافتًا أن هذا النجاح يعود الفضل فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم فريق عمله وعلى رأسهم محمود حجاج وهو مهندس الديكور الذي نفذ تلك الفكرة.

وأضاف "السيد"، لـ" الفجر الفني "، أن فكرة المسرح، نبعت من رغبته في الخروج من القالب العتيق التي اعتاد عليه جمهور مهرجان الموسيقى، مؤكد على أن هذا التغير انعكس على رد فعل الجمهور وانبهارهم من وا لليله عرض.









وأشار المخرج، أن المسرح اضيف ليه هذا العام تكنولوجيا زيادة عن العام الماضي، فضلًا عن دعم الحفلات بمرئيات استغرق العمل عليه لمده تم تجهيزه واخراجه بهذا الشكل الذي لاقى اعجاب الجمهور.



