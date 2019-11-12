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مخرج مهرجان الموسيقى العربية لـ"الفجر الفني": "نجحت في خروج المسرح من القالب التقليدي في أذهان الجمهور"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:15 م
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مخرج المهرجان مع محرر الفجر
مخرج المهرجان مع محرر الفجر
سعد نبيل _ تصوير: ياسمين عليوة
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عبر مهدي السيد، مخرج مهرجان الموسيقى العربية، عن سعادته البالغه، لنجاح فكرة المسرح هذا العام، فضلًا عن تصميم المسرح الذي لفت الأنظار منذ انطلاق المهرجان، لافتًا أن هذا النجاح يعود الفضل فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم فريق عمله وعلى رأسهم محمود حجاج وهو مهندس الديكور الذي نفذ تلك الفكرة.


مخرج مهرجان الموسيقى العربية لـالفجر الفني: نجحت في خروج المسرح من القالب التقليدي في أذهان الجمهور
وأضاف "السيد"، لـ"الفجر الفني"، أن فكرة المسرح، نبعت من رغبته في الخروج من القالب العتيق التي اعتاد عليه جمهور مهرجان الموسيقى، مؤكد على أن هذا التغير انعكس على رد فعل الجمهور وانبهارهم من وا لليله عرض.


وأشار المخرج، أن المسرح اضيف ليه هذا العام تكنولوجيا زيادة عن العام الماضي، فضلًا عن دعم الحفلات بمرئيات استغرق العمل عليه لمده تم تجهيزه واخراجه بهذا الشكل الذي لاقى اعجاب الجمهور.

مخرج مهرجان الموسيقى العربية لـالفجر الفني: نجحت في خروج المسرح من القالب التقليدي في أذهان الجمهور
وفي ختام حديثه توجه المخرج مهدي السيد بالشكر لكل من ساهم في تنفيذ المسرح والعمل عليه طوال ليالي المهرجان، وعلى رأسهم الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا، والذي دعم فكرة أن يكون المسرح هذا العام على الطريقة الحديثة، فضلًا عن الدكتورة جيهان مرسي،  وجميع القائمين على تنظيم الموسيقى العربية، فهم بشكل مستمر يعملون على تطوير المهرجان بكافة الإمكانيات. 


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الكلمات المفتاحية

مهرجان الموسيقى العربي الفجر الفني اصالة

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