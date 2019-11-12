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للعام الثاني على التوالي.. المعمل المركزي لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:14 م
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بوابة الفجر
أبورية حسين
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أكد اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن المعمل المركزي لمياه الشرب حصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 17025 للعام الثاني على التوالي وذلك بعد إجراء هيئة الايجاك الاختبارات اللازمة لاعتماد 59 عنصر للتأكد من جودة المياه المنتجة بمحطات وشبكات مياه الشرب.

ومن الجدير بالذكر أن المعمل المركزي لمياه الشرب يضم معمل العضوية والذي يقوم بقياس المبيدات والمواد العضوية ومعمل الغير عضوية لقياس العناصر الثقيلة والفلزات وبعض العناصر الأخرى وأن المعمل المركزي يضم جهاز بلازما الحث المزدوج I.C.P لقياس العناصر الثقيلة وجهازى التحليل الغازى الكروماتوجرافي الكتلى والعادي (GCMS – GCµECD) لقياس المركبات العضوية وعدد من الأجهزة المساعدة وملحقات التشغيل لتحليل العديد من المؤشرات العضوية وغير العضوية لعينات مياه الشرب طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين بسوهاج.

فيما أكد اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جار إصلاح خط المياه الناقل من محطة مياه غرب سوهاج بقطر 8 بوصة بشارع الجمهورية والمؤدي إلى قرية قلفاو والذي تعرض للكسر نتيجة قيام المقاول بأعمال القطعيات على خط المياه 10 بوصة الجاري تنفيذه حاليًا.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه تم فتح خط المياه البديل من محطة مياه الشيخ مكرم لقرية قلفاو لتامين احتياجات المواطنين بالقرية من مياه الشرب ولمنع انقطاع المياه عن القرية خلال فترة الاصلاح.

وكانت قد نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع المؤسسة العربية الافريقية للأبحاث والتنمية المستدامة البرنامج التدريبي لغة الاشارة للتعامل مع الصم وضعاف السمع صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه حضر البرنامج التدريبي 17 متدرب من مراكز خدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة بهدف اعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع الصم وضعاف السمع وللتعرف على مشاكل هذه الفئة والعمل على حلها لرفع الضغوط النفسية عن الشخص الاصم ولتأدية العاملين بمراكز خدمة العملاء مهامهم بشكل ايسر وبجودة عالية.

واكد رئيس مياه سوهاج ان الدورة التدريبية تناولت اختيار اهم الكلمات التي تيسر وتسهل التواصل بين العاملين بمركز خدمة العملاء والصم وضعاف السمع في الموضوعات والجمل والكلمات المتخصصة بالعملاء والاحرف والأسرة والوظائف والوزارات والتعليم والصحة والالوان والأعياد والاتجاهات والطرق والتجارة ووحدات القياس والوقت والمحافظات والبيئة والإشارات العامة، وانه في نهاية البرنامج التدريب تم منح المتدربين شهادات اجتياز التدريب.
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