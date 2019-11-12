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يوتيوب تضع شرط مثير للقلق بشأن القنوات الغير مجدية تجاريا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:45 م
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يوتيوب - صورة أرشيفية
يوتيوب - صورة أرشيفية
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تعمل شركة جوجل على تغيير سياسة استخدام موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث جلبت بعض الشروط المثيرة للقلق مثل إمكانية إغلاق القنوات الغير المجدية تجاريًا.

وقالت يوتيوب إن من حقها إنهاء الخدمة المقدمة للمستخدم كلياً أو جزئياً إذا اعتقدت وفق تقديرها أن توفير الخدمة غير مجد تجارياً.

وهذا الشرط واسع الاحتمالات فهو قد يشير إلى حتى إغلاق حسابات البريد الإلكتروني جي مايل وليس فقط قنوات يوتيوب.

ولم توضح الشركة المقصود بالجدوى التجارية هنا، هل إن كان ذلك يعني ظهور إعلانات في قنوات يوتيوب؟ أم قيمة الأرباح المتحصلة من تلك الإعلانات؟ أم شيء آخر؟.

وسيبدأ تطبيق سياسة استخدام الخدمة الجديدة في 10 ديسمبر المقبلـ وهذه المرة الثالثة التي تجري فيها يوتيوب تعديلات على سياساتها هذا العام وحده.
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الكلمات المفتاحية

يوتيوب قنوات جوجل تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية

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