نجم "Avengers: Endgame" يشيد بالأسطورة ستان لي

حصل روبرت داوني، الذي لعب الدور الشهير لتوني ستارك الملقب بـ Iron Man في امتياز Marvel 'Avengers، على جائزة عن أدائه الممتاز على الشاشة الفضية.



يتمتع النجم بمشجع كبير بعد أن ألقى كلمة ألقاها جميع مشجعي MCU حيث أشاد بأسطورة Marvel والرجل الذي شارك في إنشاء Iron Man Tony Stark.



وبعد الحصول على الجائزة المرموقة، قال روبرت داوني: "حسنًا، يجب أن آتي إلى هنا وافتتح العرض، لذا سأقول فقط شكرًا لك ديزني، شكرا لك مارفل، أشكركم يا إخوة روسو".



وأضاف: "والأهم من ذلك كله، أن الراحل ستان لي العظيم، هذا من أجلك يا صديقي".



كان ستان لي، الذي توفي في لوس أنجلوس في نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 95 عامًا، منشئ بعض الأبطال الخارقين الأسطوريين الذين استقبلهم المشجعين لفترة طويلة.



وفي الوقت نفسه، فإن روبرت داوني، الذي يوافق على شخصيته الخارقة الشهيرة لأيرون مان في فيلم "Avengers: Endgame"، من المقرر أن يلعب دور البطولة كطبيب بيطري في "Dolittle"، وسيعيد دوره في دور Sherlock Holmes في الجزء الثالث من الفيلم الشهير، الذي من المقرر أن يصدر في 25 ديسمبر 2020.





فيلم Sherlock Holmes، وشرلوك هولمز شخصية خيالية لمحقق من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ابتكرها الكاتب والطبيب الإسكتلندي سير آرثر كونان دويل، يُعرّف هولمز نفسه على أنه "محقق استشاري" يتخذ من مدينة لندن مقرًا له، ويساعد رجال الشرطة والمحققين عندما لا يجدون حلولًا للجرائم التي تواجههم.









