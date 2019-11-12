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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.16% بمستهل تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:15 م
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي 

إستهل سوق البحرين المالي تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع ،علي تراجع وهبط  المؤشر العام للسوق بنسبة 0.16% خاسراً 1.98 نقطة ليصل إلى مستوى 1513.93 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار ، وجرت تداولات في سوق البحرين المالي علي عدد 1.4 مليون سهم بقيمة 150.2 ألف دينار.

وعن أداء القطاعات بسوق البحرين المالي ،فقد كانت قيادة التراجعات اليوم لقطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.8% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%.

وعلي العكس فقد ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.26% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.40%.
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