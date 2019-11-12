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القبض على خاطفة الرضيعة من المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:39 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكنت وحدات الشرطة بالمهدية مساء أمس الاثنين 11 نوفمبر 2019، من إلقاء القبض على خاطفة الرضيعة من المستشفى الجامعي الطاهر صفر، بعد أن انتحلت صفة ممرضة.

وقد تم تحديد شخصية إمرأة دخلت إلى قسم الولدان بالمستشفى، بعد التحري في كاميرات المراقبة، حيث طلبت من الأم تسليمها رضيعتها للقيام بفحصوات طبية، ليتكفل أعوان الأمن بالبحث عنها والقاء القبض عليها بإحدى محطات الحافلات، حسب ما أكده مصدر أمني لـ(وات).

وبيّن ذات المصدر أنه تم تحويل الرضيعة إلى أمها بالمستشفى والاطمئنان على حالتها الصحية، بينما تم نقل الخاطفة إلى مركز الأمن للتحقيق في الحادثة.

وكان سالم النبيلي، المدير العام للمستشفى الجامعي الطاهر صفر، أكد في وقت سابق، بأنّ دوريّة أمنيّة تمكّنت من العثور على الرضيعة التي تمّ اختطافها مساء الاثنين، من قسم الولدان بالمستشفى من قبل امرأة انتحلت صفة ممرضة، وأنّه تمّ تحويل الرضيعة إلى المستشفى.

وتفيد المعطيات الأولية حول ملابسات الحادثة، بأن إمرأة دخلت قسم الولادات بالمستشفى مرتدية بدلة طبية موهمة أعوان الحراسة الذين فتحوا لها الباب، لتطلب من الأم تسليمها الرضيعة لتقديم فحوصات طبية لها، ثم غادرت المستشفى.

وبعد أن لاحظت طول غياب ابنتها، سألت الأم الأطباء عن سبب ذلك ظانّة أنها مريضة، لينطلق التفتيش واستنفار جمع من الأعوان للتثبت من الأمر، واستنتاج وقوع عملية اختطاف.
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