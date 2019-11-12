إيقاف متشدد ديني حاول اجتياز الحدود التونسية الجزائرية خلسة

ألقت دورية امنية مختصة ليلة امس الاثنين، القبض على شخص في العقد الرابع من العمر يقطن باحد أحياء العاصمة، يشتبه في علاقاته مع عناصر تكفيرية متشددة.





وقد أُلقي القبض عليه أثناء محاولته إجتياز الحدود التونسية عبر معبر ملولة في اتجاه الجزائر، حيث تم العثور بحوزة المشتبه به، الذي سبق وأن أوقف في وقت سابق على ذمة البحث في إحدى القضايا الإرهابية، على هاتف جوال محمل بمقاطع فيديو ذات منحى « جهادي »، وفق ما أكده مصدر أمني بمنطقة الشرطة بالمكان لـ(وات).



