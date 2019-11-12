مؤشر سوق دبي المالي يخسر 17.5 نقطة في مستهل تعاملات اليوم

سوق دبي المالي

إستهل سوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،علي تراجع وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.66% خاسراً 17.56 نقطة ليصل إلى مستوى 2656.14 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين والسلع ،

وبلغت أحجام التداول بسوق دبي اليوم نحو 29.5 مليون سهم محققة ما قيمته 46.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 637 صفقة لعدد 25 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 3 أسهم.