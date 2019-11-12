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مؤشر سوق دبي المالي يخسر 17.5 نقطة في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:31 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

إستهل سوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،علي تراجع وهبط المؤشر العام للسوق  بنسبة 0.66% خاسراً 17.56 نقطة ليصل إلى مستوى 2656.14 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين والسلع ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي اليوم نحو 29.5 مليون سهم محققة ما قيمته 46.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 637 صفقة لعدد 25 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 3 أسهم.


 هبوط 8 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم الثلاثاء 

وعن أداء القطاعات  بسوق دبي المالي اليوم فقد هبط 7 قطاعات جاء في مقدمتها قطاع الخدمات بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات 0.56%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.40%.
 

الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي 

وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً  وإنخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 2.82%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 0.84%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين – تكافل بنسبة 10%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.53%
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