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بعد إصابة حمدي فتحي.. مسلسل "نحس" المنتخب عرض مستمر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:28 م
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حسام البدري
حسام البدري
حسام مجدي
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الإثنين 11 نوفمبر تعرض حمدي فتحي نجم المنتخب المصري الأول إلى إصابة قوية عبارة عن قطع في غضروف الركبة.

 

بعد إصابة حمدي فتحي.. مسلسل "نحس" المنتخب عرض مستمر


كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن حمدي فتحي سيحتاج إلى تدخل جراحي وأن الاتحاد سيتحمل كل تكاليف علاجه ولكنه سيغيب لفترة طويله عن الملاعب.



نحس الإصابات داخل المنتخب المصري

ولكن نلاحظ أن نحس الإصابات داخل المنتخب المصري قد تزايد بشكل كبير سواء في المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي.

 

ولم يكن حمدي فتحي هو أول من تعرض إلى إصابة مع المنتخب الوطني بل سبقه خمس لاعبين آخرين تعرضوا إلى إصابات مع المنتخب.

 

إصابات قوية لخمسة لاعبين آخرين

وسبق حمدي فتحي خمس لاعبين آخرين تعرضوا إلى إصابات قوية وهم:

 

1- محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر: تعرض جنش إلى إصابة بقطع في وتر أكيلس خلال أحد معسكرات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا ولم يعد من الإصابة حتى الآن.

2- طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر: تعرض جامد أيضا إلى إصابة قوية خلال مشاركة مصر في كأس أمم إفريقيا وغاب على أثرها لفترة ولكن لم تكن طويلة.

3- محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك ومنتخب مصر: تعرض هو الأخر إلى إلتواء في الكاحل خلال تواجده مع منتخب مصر في أحد المعسكرات وغاب على أثرها لفترة طويله حتى عن صفوف الزمالك.

4- ناصر ماهر لاعب نادي سموحة: وقد تعرض إلى إصابة منذ عدة أيام مع منتخب مصر الأولمبي بتمزق في اربطة الكتف خلال بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

5- كريم العراقي لاعب نادي المصري البورسعيدي: وتعرض إلى عبارة عن كدمة قوية في الركبة مع المنتخب الأولمبي وسيغيب لفترة.

 

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

 

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب كينيا يوم الخميس القادم 14 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

 

إنجاز من المنتخب الأولمبي

وتمكن منتخب مصر تحت 23 عام من الفوز على نظيره منتخب غانا اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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