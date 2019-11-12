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السجن ٣ سنوات لمتهم وبراءة آخر في التظاهر بمنطقة مصر القديمة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:28 م
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المحكمة
المحكمة
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة 5 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة أحمد حسني، في اتهامه بالتظاهر مع آخرين، بمنطقة مصر القديمة عام 2013.

كما قررت المحكمة براءة المتهم من باقي التهم الموجهة إليه.

وصدر الحكم برئاسة المستسار محمد السعيد الشربيني وعضوية كلا من المستشار عفيفي عبدالله المنوفي وخالد نصار.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وأخرين سبق الحكم عليهم بالبلطجة وقطع الطريق والتعدى على الممتلكلت العامة والخاصة والتجمهر واستعراض القوة.
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