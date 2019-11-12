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مد أجل الحكم في قضية "خلية ميكروباص حلوان" لـ٢٥ نوفمبر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:24 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة ٥ إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، مد أجل الحكم على ٣٢ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية ميكروباص حلوان"، ٢٥ نوفمبر لإتمام المداولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية محمد الجمل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، احالت أوراق ٧ متهمين في القضية، لفضيلة المفتي وحددت جلسة اليوم ١٢ نوفمبر للنطق بالحكم.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
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