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موظفون هنود يرتدون "خوذات" داخل مكاتبهم والسبب غريب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:24 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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ذكر موقع "سكاي نيوز" الإخباري، أن موظفين هنود لجؤا لحيلة عجيبة لتفادي كارثة قد تخطف أرواحهم داخل أماكن عملهم.

وقال الموقع أن مجموعة من الموظفين في الهند قرروا ارتداء خوذات دراجات نارية داخل مكاتبهم وذلك لتفادي أي إصابات بعد علمهم بأن سقف مكان العمل أصبح آيلا للسقوط.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور الموظفين في قسم الكهرباء في مدينة باندا بولاية أوتار براديشم يقومون بعملهم كالمعتاد فقط يرتدون الخوذات في مشهد طريف.

واجتاحت الصور، التي بثتها وكالة الأنباء الهندية عبر الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة انهم ليسوا من عشاق الدراجات النارية الضخمة، لكنهم يرتدونها فقط خشية انهيار سقف المبنى المتهالك الذي يعملون فيه.

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الكلمات المفتاحية

مشهد طريف خوذات الهند

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