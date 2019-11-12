فييرا عن أزمة رونالدو: علينا معرفة ما يزعج الدون في إيطاليا

يرى نجم يوفنتوس السابق ومدرب نادي نيس الفرنسي الحالي "باتريك فييرا" أنه من المهم معرفة سبب عدم سعادة النجم البرتغالي الدولي ولاعب يوفنتوس الحالي "كريستيانو رونالدو" مع ناديه خلال الوقت الحالي.

نجم فرنسا السابق عن أزمة رونالدو: علينا معرفة ما يزعج الدون في إيطاليا





وشد فييرا أن إستمرار تلك الازمة بين رونالدو وساري المدير الفني للبيانكونيري يمكن أن يسبب بعض الإحباط بين لاعبي الفريق بالنظر لنجومية الدون.

أزمة رونالدو توضح صعوبة عمل المدرب

وقال فييرا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" : " تلك الأزمة توضح مدى صعوبة أن تكون مديراً فنياً".

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وتابع: " رونالدو لاعب من الطراز الأول، جنباً لجنب مع ليونيل ميسي ونيمار، هم واجهة كرة القدم في الوقت الحالي".









وأضاف: " من المهم معرفة سبب عدم سعادة رونالدو، يبدو وأنه دخل مرحلة صعبة مع الفريق، لاعب بقيمة رونالدو عندما يتوقف عن التسجيل، يتسرب إليه بعض الإحباط".

وإستطرد: "لست متفاجئاً من رؤية يوفنتوس في المركز الأول، هو معتاد على ذلك، ولذلك يبذل اللاعبون كل ما في وسعهم عندما تكون الأمور على ما يرام داخل النادي".

وأتم فييرا: " في يوفنتوس، النادي هو النجم وليس اللاعبون".

وخرج رونالدو في الشوط الثاني من مباراة اليوفي السابقة ضد ميلان في الجولة 12 من الدوري الإيطالي الأحد الماضي، وح الأرجنتيني ديبالا بدلاً منه.

وخرج رونالدو غاضباً بعد المباراة، لتنتشر تقارير إيطالية عن وجود أزمة بين رونالدو وساري عقب المباراة.

وخرج ساري لوسائل الإعلام مدافعاً عن الدون، مؤكداً أنه قام بتغييره بسبب معاناته من بعض الآلام.

ويتصدر البيانكونيري جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه إنتر ميلان.