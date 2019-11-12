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مستشار مفتي الديار المصرية في ضيافة رئيس جامعة المنوفية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:22 م
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بوابة الفجر
أحمد الباهي
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استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك قبل التوجه إلى اللقاء الطلابي الذي تنظمه الجامعة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السابع والحديث عن دور الشباب في بناء المجتمع.

هذا وقد تناول اللقاء الحديث عن أهمية نشر الوعي في المجتمع، وأهمية التواصل مع الشباب والنزول إليهم والتواجد بينهم ومحاولة سد الفجوة بين الجيل السابق والجيل الحالي، وتنمية روح الانتماء للوطن.

كما تحدث الطرفان عن أهمية بناء الشباب كخطوة هامة وفعالة لبناء الوطن، وأن يكون الشباب على قدر المسئولية، وأن يتحلى بالأخلاق العامة ويوظف جرأته وطاقاته في بناء المجتمع.

وأكد "مبارك وعاشور" على دور التعليم قبل الجامعي والجامعي في بناء وتشكيل وعي الشباب وتقويم سلوكياتهم وتنمية روح المواطنة بداخلهم، وتعزيز قيمة الانتماء والتعايش مع الآخر في إطار القانون والأخلاق والتعاون بين جميع الأجيال لبناء الوطن.
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