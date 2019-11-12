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"التضامن": 457 مليون جنيه لأنشطة "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:18 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن تقدم أعمال برنامج سكن كريم وإنجازاته حتى أكتوبر 2019، وذكرت أن التمويل المستخدم للبرنامج حوالي 457 مليون جنيه منها حوالي 80 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، وحوالي 74 مليون من الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الإنفاق من المصادر المساندة للبرنامج الذي بلغ حوالي 203 مليون جنيه من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

كما ذكرت والي أنه تم وجار تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر تشمل إنشاء أسقف 3936 منزلًا وتأهيل 2295 منزلًا من تمويل وزارة الأوقاف و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتم أو جار تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا، و1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا.

وأوضحت والي أنه تم تنفيذ 51466 وصلة منزلية للصرف صحي بتمويل من الجهات المساندة للبرنامج بالمحافظات الخمس من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالي 217 مليون جنيه، أيضًا تم تأهيل 880 منزلا بتكلفة حوالي 35 مليون جنيه في 31 قرية في ست محافظات مناصفة بين شركة بالم هيلز وجمعية الأورمان وتأهيل 124 منزلا في ثلاث قرى بمحافظة سوهاج بتمويل حوالي 5 ملايين جنيه من مؤسستي ساويرس ومصر الخير.

وأشارت والي إلى أن المشروعات المنفذة أتاحت حتى الآن أكثر من 1،5 مليون يومية عمل.
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