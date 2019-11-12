تكريم وفاء عامر في مهرجان الرباط لسينما المؤلف





تستعد النجمة وفاء عامر، للسفر السبت القادم إلي المملكة المغربية لحضور فاعليات مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته ال24 والتي تقام في الفترة مابين 16 الي 22 من نوفمبر الحالي.









وتكرم وفاء، عن أعمالها الفنية والتي تعدت الـ18 فيلم سينمائي منها كف القمر والليلة الكبيرة وحين ميسرة والجراج والتحويلة.









تخرجت وفاء عامر، من كلية اﻷداب ثم ألتحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت في بداية حياتها في فيلم كشف المستور لراحل المخرج الكبير عاطف الطيب.









كما عملت العديد من المسلسلات التليفزيونية منها جسر الخطر، الدالي، التوأم، ابن حلال، الطوفان ومسلسل الملك فاروق والذي قدمت فيه شخصية الملكة نازلي.









وكان أخر أعمال النجمة وفاء عامر، مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، والذي تم عرضه في رمضان العام الماضي.