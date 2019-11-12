Advertisements
Advertisements
Advertisements

تكريم وفاء عامر في مهرجان الرباط لسينما المؤلف

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:17 م
Advertisements
وفاء عامر
وفاء عامر
الفجر الفني
Advertisements

تستعد النجمة وفاء عامر، للسفر السبت القادم إلي المملكة المغربية لحضور فاعليات مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته ال24 والتي تقام في الفترة مابين 16 الي 22 من  نوفمبر الحالي.


وتكرم وفاء، عن أعمالها الفنية والتي تعدت الـ18 فيلم سينمائي منها كف القمر والليلة الكبيرة وحين ميسرة  والجراج والتحويلة.


تخرجت وفاء عامر، من كلية اﻷداب ثم ألتحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت في بداية حياتها في فيلم كشف المستور لراحل المخرج الكبير عاطف الطيب.


كما عملت العديد من المسلسلات التليفزيونية منها جسر الخطر، الدالي، التوأم، ابن حلال، الطوفان ومسلسل الملك فاروق والذي قدمت فيه شخصية الملكة نازلي.


وكان أخر أعمال النجمة وفاء عامر، مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، والذي تم عرضه في رمضان  العام الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاء عامر مزيكا فنانين فن سينما دراما اخر اخبار الفن

أخبار تهمك

نيمار يتوعد ريال مدريد طمعا في عطف برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

زوجة رامي جمال توجه له رسالة من خلال "الفجر الفني"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مهرجان "الرباط لسينما المؤلف" يكرم محمود حميدة في المغرب

"يوم الدين" يمثل مصر في مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الـ23

تكريم محمود حميدة في مهرجان الرباط بالمغرب (صور)

نجوم الفن في مهرجان الرباط لسينما المؤلف بالمغرب

إقبال جماهيري كبير في ندوة تكريم ليلى علوي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

"قلب الليل".. أعمال شارك فيها الفنان الراحل محمود الجندي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

11:23 ص

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status