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الشرطة الفرنسية تفرق متظاهرين كتالونيين أغلقوا الطريق الرئيسي بين إسبانيا وفرنسا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:45 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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فرقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، المئات من المتظاهرين الكتالونيين المؤيدين للاستقلال الذين كانوا يعرقلون طريقًا رئيسيًا يربط المنطقة الإسبانية بفرنسا لمدة 24 ساعة تقريبًا.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، شوهدت الشرطة على الجانب الفرنسي من الحدود في لا جونكيرا وهي تدفع المتظاهرين إلى الجانب الإسباني، وهي تزيل الأنقاض من الطريق السريع AP-7، طريق رئيسي من فرنسا إلى جنوب إسبانيا تم إغلاقه في كلا الاتجاهين.

تم تحويل الشاحنات وحركة المرور الأخرى إلى طريق أصغر آخر حيث قام المتظاهرون بتثبيت حواجز خرسانية على الطريق السريع وأقاموا مرحلة لعقد الحفلات الموسيقية.

هزت الاحتجاجات الجماهيرية كتالونيا منذ صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة في منتصف أكتوبر لتسعة زعماء انفصاليين قادوا محاولة فاشلة للاستقلال في العام 2017.

وردًا على سؤال حول ما يجب أن تفعله الشرطة الكتالونية مع المتظاهرين الذين أُعيدوا عبر الحدود من فرنسا، قال زعيم الحكومة الكتالونية كيم توريه، إنه لا يوجد سبب لتوجيه التهم إليهم.

وقال راديو كتالونيا: "نطلب إجراء هذه العملية بعناية فائقة، حتى لا يتأذى أحد".

وقام متظاهرون من حركة تسونامي الديمقراطية بإغلاق طريق سريع بين فرنسا وإسبانيا في مظاهرة واضحة مؤيدة لاستقلال كتالونيا، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

في تغريدة على موقع تويتر، شجعت حركة "تسونامي"، المواطنين على السفر إلى لا جونكويرا لقطع الحدود، بالسيارة أو غير ذلك، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت الحركة يوم الجمعة، أن الاحتجاج يبدأ يوم الاثنين ومن المتوقع أن يستمر 72 ساعة - حتى يوم الأربعاء.

ووفقًا لمنفذ الإعلام Naciodigital، فقد أغلق مئات الأشخاص الحدود في لا جونكويرا.

بدأ الاحتجاج في التاسعة صباحًا. في البداية، تم إغلاق الممرات المتجهة جنوبًا للطائرة AP-7 وترك مسار مفتوح في اتجاه فرنسا، ولكن تم إعاقة الحركة تمامًا لاحقًا، وفقًا لخدمة حركة المرور الكتالونية.

وكان قد سلم الزعيم السابق لإقليم كتالونيا الإسباني كارلس بوجديمون نفسه طوعا إلى الشرطة البلجيكية بعد أن أعادة إسبانيا تنشيط مذكرة توقيف بحقه، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وينكر "بوجديمون" ادعاءات السلطات الاسبانية، والتي تشمل التحريض وتبديد الأموال العامة. ولم تستجب السلطات البلجيكية لمحاولات ترحيل السابقة.

وفر "بوجديمون" من إسبانيا في أعقاب استفتاء أجري في أكتوبر 2017 واحتجز لوقت قصير في ألمانيا في العام التالي قبل أن يتمكن من السفر إلى بلجيكا.
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كتالونيا فرنسا باريس الشرطة الفرنسية اسبانيا احتجاجات كتالونيا

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