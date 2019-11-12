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ضبط 26 مخالفة تموينية بمركز أبو قرقاص بالمنيا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:16 م
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المضبوطات
المضبوطات
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا عدد من المخالفات التموينية من خلال الحملات التى تنظمها بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق للقضاء على الغش والتدليس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، أن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية بالقري التابعة للمركز وأسفرت عن ضبط 26 مخالفه تموينية بالمخابز تنوعت بين خبز ناقص الوزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن والانتاج وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين مؤكدا على استمرار الوحدة المحلية فى تنفيذ تلك الحملات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وفي سياق آخر، شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مركزى أبوقرقاص وملوى، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 7 محاضر فى مركزى أبوقرقاص وملوى باجمالى 466.5 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى حيث تم تحرير 6 محاضر بمركز ملوى بواقع 66.5 كجم، ومحضرًا بمركز أبو قرقاص بإجمالى 400 كجم، مشيرًا إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطري، استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.
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