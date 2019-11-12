أحمد المالكي لـ"الفجر الفني": "فخور بنفسي لدخول تاريخ الهضبة"

والأكثر بحثا عبر"جوجل".







وحرص مؤلف الأغنية أحمد المالكي، علي توجيه رساله خاصة إلي الهضبة خلال"الفجر الفني" قال من خلالها: "بقول دائما للهضبة عمرو دياب شكرا علي كل شئ، كما أرسلتله رساله عبر"الواتساب" عقب طرح أغنية "أول يوم في البعد" لأخبره بفرحتي وفخري بدخولي تاريخه الفني من خلال أغنيتي"أول يوم في البعد" و"أول كل حاجة"، والحمد لله أنا سعيد جدا بتعاوني معه وإن شاء الله ليس التعاون الأخير بيننا.





وأضاف "المالكي" قائلا: "ودائما الهضبة يقول لي أنت موهوب وتستحق ويشجعني لتقديم الأفضل".





"أول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامة الهندي.





جدير بالذكر أن "المالكي" تعاون مع عمرو دياب في أغنيتي"أول كل حاجة" و"أول يوم في البعد" وحققت كل من هما نجاحا كبيرا.

حققت أغنية "أول يوم في البعد" للهضبة عمرو دياب، نجاحات ساحقة منذ طرحها حتي الأن، حيث تصدرت الأغنية تطبيق "أنغامي" بقائمة الأغاني الأكثر إستماعا كما تصدرت الأغنية أيضا عقب طرحها بساعات قليلة المركز الأول عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،