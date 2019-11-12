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الأرصاد: ارتفاع في درجة الحرارة اليوم.. ونتأثر بكتلة هوائية من شبه الجزيرة العربية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في حالة الطقس اليوم، فضلا على ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 32 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن تعرضنا لموجات مختلفة من الطقس، حيث ترتفع الحرارة أحيانا، وتنخفض أوقات أخرى هو من سمات فصل الربيع، حيث نتأثر الآن بكتلة هوائية من شبة الجزيرة العربية.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار مازالت قائمة على حلايب وشلاتين اليوم وغدا، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت بيانا بالأمس عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيىء اعتبارا من الأربعاء ولمدة 3 أيام.
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس الامطار الارصاد

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