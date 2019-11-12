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حرارة مرتفعة وأمطار.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس اليوم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:34 ص
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أمطار - طقس اليوم - الارصاد الجوية
أمطار - طقس اليوم - الارصاد الجوية
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، مؤكدة أن الحرارة ترتفع بمعدل درجتين لتسجل القاهرة 32 درجة، مقارنة بالأمس حيث سجلت القاهرة الإثنين حوالي 30 درجة.

وفي سياق آخر، حذرت الأرصاد الجوية سكان مناطق حلايب وشلاتين من تعرض البلاد لأمطار غزيرة اليوم حيث تسجل العظمى في حلايب 27 والصغرى 22، بينما وصلت درجة الحرارة في شلاتين اليوم لـ 29، وسجلت الصغرى 20 درجة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء معتدل على السواحل الشرقية، ومائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، ويكون الطقس بارد في ساعات الليل.

وتشهد مناطق من جنوب البلاد اليوم أمطارا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وتكون الرياح اغلبها سمالية شرقية معتدلة، وفقا للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على معظم محافظات الجمهورية

شبين الكوم 19 32

طنطا 19 31

دمنهور 19 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 20 30

مطروح 15 31

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 27

شرم الشيخ 24 31       

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 19 32

بني سويف 19 32

المنيا 18 32

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