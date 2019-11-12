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تنفيذ 71 ألف حكم قضائي وضبط 357 تاجر مخدرات بالجيزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بمداهمة الأوكار الإجرامية، بالمحافظة، وضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن إزالة كافة الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاه والسيارات، وضبط المخالفات المرورية لتحقيق سيولة مرورية بشوارع وميادين المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة التي قادها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبيه اللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، في مجال جهود ضبط المواد المخدرة تم ضبط (357) قضية اتجار، (17) تعاطي، وفي مجال جهود ضبط الأسلحة النارية والذخائر تم ضبط (109) قضية.

 وفي مجال جهود ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط (109) قضية إحراز سلاح أبيض، وفي مجال جهود تنفيذ الاحكام تم تنفيذ (71786) حكم قضائي، في مجال جهود ضبط المخلفات المرورية تم تحرير (25918) مخالفة مرورية، وفي مجال جهود ضبط القضايا التموينية تم ضبط (504) قضية تموينية، كما تم رفع جميع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات.

وكلف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة باستمرار الحملات الأمنية بجميع مناطق ومراكز المحافظة.
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