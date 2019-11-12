"الوزير": إدراج دراسة مشروعات الربط السككي مع ليبيا والسودان والتشاد والأردن بأجندة الجامعة العربية

طالب الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، من الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، إدراج مقترحاته لدراسة مشروعات الربط السككي بين الدول العربية مثل السودان وتشاد وليبيا والأردن، ضمن أجندة الجامعة العربية للتنفيذ.



وأضاف الوزير خلال كلمته في انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء النقل العرب في دورته العادية رقم 63، قائلا: "مش هنكتفي بس بالجسر العربي للربط مع السعودية فقط، عاوزينها تربط بين أقصى الشرق العربي وأقصى الغرب العربي".



واستطرد قائلا: "لابد أن نحرص على تقوية الروابط بين الدول العربية من خلال جعل شركة القاهرة للعبارات تربط بين عدد اكبر من الدول العربية"، مشددا على ضرورة الخروج من الاجتماع بتوصيات قوية وفاعلة وقابلة للتنفيذ، والتحقيق، كما انه لابد من دراسة كافة المشروعات والموضوعات المعلقة بين الدول العربية والخروج بتوصيات قابلة للتحقيق.



هذا وقد انعقد الاجتماع في مقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في الاسكندرية بابي قير، وذلك وذلك بحضور السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، أعضاء المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب ووفد الأمانة العامة للجامعة العربية.





