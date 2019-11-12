بوست على "فيسبوك" يجمع 3 جنود فرقتهم الحياة بعد حرب أكتوبر لمدة 46 عاما



وقال الحاج محمد جابر، أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال حواره بالبرنامج، إنه كان يتمنى أن يلتقي بزملائه في الحرب، معقبا: "ده كان غاية المنى"، موضحًا أن نجله هو من ساعده في التوصل إلى أصدقائه عبر نشر صوره هو وأصدقائه على "فيسبوك"، والبحث عنهم.



ومن ناحيته أعرب صالح جمعة، أحد الأصدقاء الثلاث، عن سعادته لرؤية صديقيه بعد كل هذه السنوات، قائلا: "كنت متشوق أروح أشوفهم، وكنت فاكر أسمائهم ثلاثي.



وأضاف سيد شعبان، أحد أبطال أكتوبر، أن صوره مع أصدقائه احتفظ بها، متابعا: "كنت خايف أنزل البوست على فيسبوك وأدور عليهم يطلع حد فيهم توفى، إحنا كنا بنعيش مع بعض ونموت مع بعض".





عرض برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا عن لقاء جمع بين 3 أصدقاء بجبهة القتال بحرب أكتوبر بعد 46 عاما.