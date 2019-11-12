من كل ملاعب العالم.. 25 نجما رحلوا عن دنيانا في عز الشباب (تقرير)

فقدت الكرة المصرية أمس الإثنين، واحدًا من اللاعبين الموهوبين ألا وهو اللاعب الخلوق " علاء علي " نجم الزمالك السابق، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 31 عامًا بعد صراع ومعاناة مع المرض.





علاء علي من مواليد 28 يناير لعام 1988 بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، ثم تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك موسم 2008 – 2009، ولعب "علي" خلال مسيرته لعدة أندية أبرزها المصري البورسعيدي، وسموحة، ووادي دجلة، وتليفونات بني سويف، وطلائع الجيش، وكانت آخر محطاته الكروية مع فريق بتروجيت.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم كرة القدم سواء المصريين أو العرب أو الأفارقة ونجوم عالميين خطفهم الموت وهم في ريعان الشباب سواء بسبب المرض أو الحوادث المختلفة:-





1- رضا





من أبرز نجوم الكرة المصرية الذين رحلوا في ريعان شبابهم هو محمد مرسي حسين الشهير بـ"رضا" لاعب الإسماعيلي السابق، والذي وافته المنية في 28 سبتمبر لعام 1965 وكان عمره وقتها 26 عامًا، اثر حادث أليم تعرض له خلال عودته للإسماعيلية بعد مباراة ودية أمام الزمالك في اعتزال رأفت عطية





2- حازم وأغا





رحل ثنائي الإسماعيلي محمد حازم وعلي أغا حارس مرمي الدراويش، ارثر حادث أليم على طريق الإسماعيلية – القاهرة، عام 1986 وعقب مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة.





وانقلبت السيارة التي كان يستقلها الثنائي، وتوفي محمد حازم عقب الحادث مباشرة يوم 11 نوفمبر لعام 1986 عن عمر 26 عامًا، بينما لحق به علي أغا اثر إصابة خطيرة جراء الحادث في 1 ديسمبر من نفس العام وكان عمره 29 عامًا.





3- أحمد إكرامي





أحمد إكرامي حارس مرمي الترسانة، والإبن الأكبر لأسطورة حراسة المرمي بالنادي الأهلي إكرامي الشحات وشقيق شريف إكرامي حارس مرمي الأحمر حاليًا، توفي في 4 فبراير 2005، وجاءت وفاته طبيعية بمنزله عن عمر ناهز 26 عامًا.





4- محمد عبد الوهاب





نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق خطفه الموت عام 2006 وكان عمره 22 عامًا، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية حادة مفاجئة خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأحمر على ملعب "مختار التتش".





5- محمد فاروق بنزيما





رحل محمد فاروق بنزيما لاعب الاتحاد السكندري السابق عن عالمنا في يونيو لعام 2018 اثر إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة ودية مع أصدقائه بقرية "أبا البلد" في المنيا، عن عمر ناهز الـ 32 عامًا.





6- يوسف محيي





توفي يوسف محيي لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق اثر حادث مروري في 27 ديسمبر لعام 2014، في طريقه من الإسكندرية إلي القاهرة، وذلك عن عمر يناهز الـ 19 عامًا، وكانت وفاته بمثابة صدمة بالوسط الرياضي.





7- الهادي بالرخيصة





نجم الكرة التونسية والترجي السابق الهادي بالرخيصة توفي في 4 يناير لعام 1997 خلال مباراة ودية جمعت بين الترجي وأوليمبيك ليون الفرنسي، اثر ابتلاع لسانه خلال اللقاء، ليفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 24 عامًا.





8- يوسف بلخوجة





توفي نجم الوداد البيضاوي ومنتخب المغرب في 29 يناير لعام 2001 اثر أزمة قلبية خلال لقاء الوداد والرجاء بالدوري المغربي، وكان عمره وقتها 26عامًا.





9- جواد أقدار





فارق جواد أقدار لاعب حسنية أغادير المغربي الحياة اثر أزمة قلبية عقب نهاية احدي مباريات فريق أمام النادي القنيطري في 21 أكتوبر لعام 2012، عن عمر ناهز الـ 28 عامًا.





10- سالم سعد





من النجوم العرب الذي خطفهم الموت في "ريعان الشباب" اللاعب الإماراتي سالم سعد نجم فريق الشباب والنصر السابق، والذي توفي عام 2009 نتيجة أزمة قلبية مفاجئة خلال التدريبات.





11- محمد فهاد





توفي الكويتي محمد فهاد لاعب نادي الصليبيخات السابق، في 17 يونيو لعام 2013، وذلك بعد اصطدامه بأحد اللاعبين في مباراة ودية أقيمت في مايو من نفس العام، مما تسبب له في نزيف حاد بالمخ ودخل في غيبوبة، قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 32 عامًا.





12- قصي الخوالدة





توفي نجم الفيصلي الأردني السابق في 24 نوفمبر لعام 2013، بسبب الاختناق بعد أن بلع لسانه في احدي مباريات دوري الشباب.





13- مارك فيفيان فويه





توفي نجم منتخب الكاميرون السابق مارك فيفيان فويه عام 2003 إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة منتخب بلاده ضد كولومبيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس القارات بفرنسا، عن عمر 28 عامًا.





14- ألبير إيبوسي





تعرض الكاميروني ألبير إيبوسي لاعب شبيبة القبائل الجزائري للقتل، نتيجة إلقاء جماهير الشبيبة الحجارة والألعاب النارية علي اللاعبين عقب خسارة الفريق أمام اتحاد الجزائر 2-1 في 23 أغسطس 2014، وتسبب ذلك في إصابة "إيبوسي" في الرأس وتوفي عن عمر ناهز الـ 24 عامًا.





15- شيخ تيوتي





رحل عن دنيانا، اللاعب شيخ إسماعيل تيوتي نجم منتخب كوت ديفوار السابق، في 5 يونيو 2017 عن عمر 30 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته في تدريبات فريقه بكين إنتربريزس الصيني.





16- باتريك إيكينج





توفي نجم الكاميرون السابق باتريك إيكينج في 6 مايو لعام 2016 عن عمر يناهز 26 عاماً وذلك بعد إصابته، بنوبة قلبية مفاجئة بعد لحظات من نزوله إلى الملعب خلال مشاركته في مباراة فريقه دينامو بوخارست ضمن الدوري الروماني.





17- دو سانتوس





رحل البرازيلي ماريو دو سانتوس عن دنيانا، عن عمر ناهز الـ28 عامًا، وذلك بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، بعد احراز هدفًا لفريقه ديبورتيفو وانكا في احدي مباريات الدوري البيروفي في أكتوبر عام 2002.









18- ديف لونجهورست





مهاجم يورك سيتي الإنجليزي السابق توفي في سبتمبر لعام 1990، عن عمر يناهز الـ25 عامًا بعدما سقط ارضًا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول في مباراة فريقه امام لينكولن سيتي بدوري المناطق الانجليزي، وتبين فيما بعد بإصابته بمرض نادر في القلب تسبب في وفاته.





19- سيرجينيو





خطف الموت اللاعب البرازيلي سيرجينيو في 1 أكتوبر لعام 2004 بعدما أصيب بأزمة حادة في الجهاز التنفسي خلال مباراة فريقه أمام فريق ساو باولو ضمن منافسات الدوري البرازيلي.





20- بيير ماريو موروسيني





توفي في 14 أبريل لعام 2012 خلال مشاركته في مباراة مع فريقه السابق ليفورنو أمام بيسكارا ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك اثر أزمة قلبية.





21- دافيد أستوري





خطف الموت دافيد أستوري قائد فريق فيورنتينا الإيطالي عن عمر ناهز الـ 31 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال تواجده في معسكر "الفيولا" استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق أودينيزي ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الإيطالي.





22- أنتونيو بويرتا





توفي الاسباني "بويرتا" لاعب فريق إشبيلية، في 28 أغسطس لعام 2007، عن عمر ناهز الـ 22 عامًا، بعد أيام من إصابته بأزمة قلبية في إحدي مباريات فريقه بالدوري الاسباني.





23- ستيفان بتروفيسكي





توفي الاسترالي بتروفيسكي حارس مرمي فريق ميلكا يونايتد الماليزي في 1 مايو لعام 2016، وذلك بعدما ضربته صاعقة "برق" خلال تدريبات فريقه وتوفي بالمستشفي عن عمر 18 عامًا.





24- دانيال خاركي





من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا في سن مبكر اللاعب الاسباني دانيال خاركي مدافع اسبانيول السابق، حيث توفي في 8 أغسطس لعام 2009، بعد اصابته بأزمة قلبية خلال احدي مباريات فريقه، وكان عمره 26 عامًا.





25- إيمليانو سالا

توفي الأرجنتيني إيمليانو سالا في يناير 2019 إثر حادث سقوط الطائرة التي كان يستقلها من فرنسا إلي ويلز من أجل إتمام إنتقاله لناديه الجديد كارديف سيتي، وتم انتشال جثة اللاعب بعد 3 أسابيع من البحث المتواصل تحت الماء.



