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علاء عابد: زيارة مصلحة السجون تخرس ألسنة مَن يحاول التقليل من شأن مصر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
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علاء عابد
علاء عابد
رقية جمال
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قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن الزيارة الميدانية لقطاع مصلحة السجون، والمشاركين فيها سواء منظمات مجتمع مدني، أو كبار إعلاميين أو قنوات وطنية وأجنبية أو أعضاء مجلس النواب، تهدف للتأكد من تحقيق معيار حقوق الإنسان داخل السجون.

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن تكرار هذه الزيارات؛ لكون هذا فرض وواجب علينا أن نحقق حقوق الإنسان للمصريين حتى مقيدي الحرية، إلى جانب أن هناك 122 مؤسسة حقوقية في المجتمع الدولي، بينما نحو 5 منظمات حقوقية تصدر تقارير ضد مصر ويعملوا من خلال قطر وتركيا وبعض الدول المعادية لمصر، وتتحدث عن التعذيب والاختفاء القسري في مصر.

وتابع رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنه كان هناك أكثر من 40 قناة وأكثر من 100 إعلامي كبير حضروا زيارة قطاع السجون، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تقف موقف المدافع، وهدفنا الأساسي التأكيد من تطبيق حقوق الإنسان واحترام المواطن والمسجون، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية مشروع التنمية المستدامة 2030 والتي تهدف لتحقيق العدالة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أن هذه الزيارة تخرس ألسنة كل من يحاول أن يقلل من شأن الدولة المصرية.
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