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وليد أزارو يعود لتدريب الأهلي اليوم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:03 م
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وليد أزارو
وليد أزارو
علي نبوي
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يشارك وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في المران الجماعي الذي يقام على ملعب التتش، ضمن فترة الإعداد الثانية للفريق

ويشارك أزارو في مران الفريق بعد وصوله إلى القاهرة قادما من المغرب وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني.

وقاد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مران أمس بعد عودته من سويسرا وقضاء إجازة قصيرة.

يذكر أن المدير الفني للفريق رينيه فايلر قد قام بتقسيم فترة الإعداد خلال التوقف إلى مرحلتين.. تضمنت الأولى إقامة معسكر خارجي في الإمارات.. وبدأت المرحلة الثانية أمس وتتضمن إقامة تجربة ودية؛ للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لفترة ما بعد التوقف، التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات مهمة في الدوري المصري، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري على ملعب رادس في تونس.
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وليد ازارو نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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