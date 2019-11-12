Advertisements
Advertisements
Advertisements

دراسة: ممارسة هوايتك المفضلة أسرع وسيلة للثراء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
Advertisements
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
• هل يمكن للهواية أن تجعل شخصًا غنيًا؟

ليس هناك شك في أن رواد الأعمال الذين ينشئون شركات ناجحة يصبحون أكثر ثراءً من معظم أصدقائهم العاملين. نعم، يمكنك الحصول على وظيفة رائعة، والانتقال إلى منصب اعلي وراتب اعلي، لكنك لن تقترب أبدًا من المبلغ الذي تحققه الشركة التي تعمل بها. الآن هذه هي الحقيقة الصادمة: وجدت دراسة امريكية ان الأشخاص الذين لديهم هوايات معينة يمارسونها، غالبًا ما يكونون أكثر عرضة لبدء عمل ناجح!

• ولكن ما علاقة الهواية بالبدء في عمل تجاري؟
سيوافق معظم أصحاب الأعمال على أن اثنين من أهم العوامل التي تؤدي إلى إنشاء عمل تجاري ناجح هما:

1) حاجة قوية للسوق: على سبيل المثال هنا في مصر كان لدينا مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر نتيجة لمشاكل في البنية التحتية لمحطات الطاقة لدينا. خلال العام نفسه، ازدهر عمل الشركات التي باعت المولدات الكهربائية بسبب وجود حاجة قوية لمصدر بديل للطاقة
2) بحث دقيق للغاية: هل تعرف سبب فشل العديد من الشركات الناشئة؟ ذلك لأنهم لم يدرسوا السوق جيدًا ثم واجهوا بعض الحقائق المذهلة بعد إطلاق منتجاتهم.

• لماذا يعد ممارسة هواية هو أسرع وسيلة للثراء؟
وجدت الدراسة ان الشخص الذي لديه هواية معينة عادة ما يفعل ذلك باستمرار طوال الأسبوع. مع استمرار هذا الشخص في ممارسة هوايته يومًا بعد يوم، يصبح من الواضح جدًا له أن هناك بعض المشكلات التي تواجه أولئك الذين يمارسون هذه الهواية.

بمعنى آخر، عادة ما يكتشف الشخص الذي يغمر نفسه في هواية كل احتياجات السوق القوية المتعلقة بهوايته. لأن هذا الشخص يقضي أيضًا ساعات وساعات في ممارسة هوايته، فإنه يجد معلومات لا يستطيع معظم الباحثين التوصل إليها بسهولة.

بعبارة أخرى، يقوم الشخص الذي يمارس هواية بإجراء بحث دقيق دون أن يدرك فعليًا أنه يقوم بذلك. في اللحظة التي يقرر فيها الشخص استخدام النتائج التي توصل إليها لبدء عمل تجاري، تصبح فرص نجاحه عالية للغاية.

• لماذا تحتاج إلى أن تكون متحمسا لهوايتك من أجل تحقيق الثراء؟
تحتاج إلى هواية تحبها حقًا وليس مجرد هواية تقوم بها لكي تفعل شيئًا مفيدًا حتي تقضي وقت طويل في دراستها دون ملل وتستطيع الوصول لنتائج مبهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الهوايات و النجاح في العمل الهوايات و اللثراء أسرع وسيلة للثراء

أخبار تهمك

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 16 ساعة

نيمار يتوعد ريال مدريد طمعا في عطف برشلونة

منذ 42 دقيقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 17 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

زوجة رامي جمال توجه له رسالة من خلال "الفجر الفني"

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بطلة السباحة العالمية نجوى غراب: قطعت المسافة لأمريكا لتعريفهم بقدرة المرأة المصرية.. وحلمي الفوز ببطولة العالم(حوار)

محامِ يكشف حقائق جديدة حول مصور فيديو الهرم الإباحي

تأشيرة سفر إلى أوروبا.. طرق قانونية للهجرة

كيف تبدأ مشروعك بدون رأس مال؟

5 اختيارات ستندم عليها بعد 10 سنوات

كيف تعكس هواياتك شخصيتك؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

09:58 ص

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status