دراسة: ممارسة هوايتك المفضلة أسرع وسيلة للثراء

• هل يمكن للهواية أن تجعل شخصًا غنيًا؟



ليس هناك شك في أن رواد الأعمال الذين ينشئون شركات ناجحة يصبحون أكثر ثراءً من معظم أصدقائهم العاملين. نعم، يمكنك الحصول على وظيفة رائعة، والانتقال إلى منصب اعلي وراتب اعلي، لكنك لن تقترب أبدًا من المبلغ الذي تحققه الشركة التي تعمل بها. الآن هذه هي الحقيقة الصادمة: وجدت دراسة امريكية ان الأشخاص الذين لديهم هوايات معينة يمارسونها، غالبًا ما يكونون أكثر عرضة لبدء عمل ناجح!



• ولكن ما علاقة الهواية بالبدء في عمل تجاري؟

سيوافق معظم أصحاب الأعمال على أن اثنين من أهم العوامل التي تؤدي إلى إنشاء عمل تجاري ناجح هما:



1) حاجة قوية للسوق: على سبيل المثال هنا في مصر كان لدينا مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر نتيجة لمشاكل في البنية التحتية لمحطات الطاقة لدينا. خلال العام نفسه، ازدهر عمل الشركات التي باعت المولدات الكهربائية بسبب وجود حاجة قوية لمصدر بديل للطاقة

2) بحث دقيق للغاية: هل تعرف سبب فشل العديد من الشركات الناشئة؟ ذلك لأنهم لم يدرسوا السوق جيدًا ثم واجهوا بعض الحقائق المذهلة بعد إطلاق منتجاتهم.



• لماذا يعد ممارسة هواية هو أسرع وسيلة للثراء؟

وجدت الدراسة ان الشخص الذي لديه هواية معينة عادة ما يفعل ذلك باستمرار طوال الأسبوع. مع استمرار هذا الشخص في ممارسة هوايته يومًا بعد يوم، يصبح من الواضح جدًا له أن هناك بعض المشكلات التي تواجه أولئك الذين يمارسون هذه الهواية.



بمعنى آخر، عادة ما يكتشف الشخص الذي يغمر نفسه في هواية كل احتياجات السوق القوية المتعلقة بهوايته. لأن هذا الشخص يقضي أيضًا ساعات وساعات في ممارسة هوايته، فإنه يجد معلومات لا يستطيع معظم الباحثين التوصل إليها بسهولة.



بعبارة أخرى، يقوم الشخص الذي يمارس هواية بإجراء بحث دقيق دون أن يدرك فعليًا أنه يقوم بذلك. في اللحظة التي يقرر فيها الشخص استخدام النتائج التي توصل إليها لبدء عمل تجاري، تصبح فرص نجاحه عالية للغاية.



• لماذا تحتاج إلى أن تكون متحمسا لهوايتك من أجل تحقيق الثراء؟

تحتاج إلى هواية تحبها حقًا وليس مجرد هواية تقوم بها لكي تفعل شيئًا مفيدًا حتي تقضي وقت طويل في دراستها دون ملل وتستطيع الوصول لنتائج مبهرة.



