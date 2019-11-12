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عودة حسام عاشور لتدريبات الأهلي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:41 ص
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حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي
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ينتظم حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في المران الجماعي للفريق، الذي يقام في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش.
وكان عاشور قد اكتفى أمس بأداء جلسة في الجيم، في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، واستمرت أربعة أيام، عقب انتهاء المعسكر الخارجي والعودة من الإمارات.

ويواصل الفريق تحضيراته ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وفقا لأجندة الجهاز الفني التي تشمل إقامة مباراة ودية بعدما اكتفى الجهاز بالمران البدني والفني في المرحلة الأولى.
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الكلمات المفتاحية

حسام عاشور الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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