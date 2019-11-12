محظور تداولها.. ضبط 33 ألف اسبوط ليد بالجيزة



شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 2080 قطعة اسبوط ليد، قطعة دواية الكتروني، وبلغ إجمالي المطبوطات 32680 قطعة اسبوط ليد، دواية الكتروني، غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة لللاسخدام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 272942019 جنح قسم شرطة العجوزة، وجاري عرضة علي النيابة العامة لتولى التحقيقات



وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، مخالفة تجميع واستيلاء على سكر التموين المدعم، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 انتاج خبز ناقص الوزن، 11 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 عدم وجود سجل تفتيش، وبلغ الإجمالي 73 قضية تموينية مخالفة.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

