Advertisements
Advertisements
Advertisements

محظور تداولها.. ضبط 33 ألف اسبوط ليد بالجيزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 2080 قطعة اسبوط ليد، قطعة دواية الكتروني، وبلغ إجمالي المطبوطات 32680 قطعة اسبوط ليد، دواية الكتروني، غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة لللاسخدام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 272942019 جنح قسم شرطة العجوزة، وجاري عرضة علي النيابة العامة لتولى التحقيقات

وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، مخالفة تجميع واستيلاء على سكر التموين المدعم، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 انتاج خبز ناقص الوزن، 11 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 عدم وجود سجل تفتيش، وبلغ الإجمالي 73 قضية تموينية مخالفة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 17 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نيمار يتوعد ريال مدريد طمعا في عطف برشلونة

منذ ساعة الا ربع

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 17 ساعة

زوجة رامي جمال توجه له رسالة من خلال "الفجر الفني"

منذ ساعتين

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

09:58 ص

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status