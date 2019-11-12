Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالة الطقس الآن.. ارتفاع الحرارة درجتين وأمطار على هذه المناطق

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
Advertisements
حالة الطقس الأن
حالة الطقس الأن
Advertisements
حالة الطقس الآن

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأن في بيان جديد صادر عن الهيئة، مفاداه، أن طقس اليوم لطيف، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بمعدل درجتين، حيث تسجل العظمى بالقاهرة 32، وتستقر الصغرى على 20 درجة.

وحالة الطقس في السواحل الشرقية الآن تكون معتدلة، وتشهد معظم أنحاء البلاد حرارة بسيطة، وفي سياق منفصل تتعرض مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد لأمطار ورياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وشهدت حالة الطقس في الصباح الباكر شبورة مائية كثيفة، وخاصة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة الأن على أغلب الأنحاء ويصاحبها سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12/11/2019

حالة البحر المتوسط اليوم تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وحالة البحر الأحمر لثلاثاء، تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 19 31

دمنهور 19 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 20 30

مطروح 15 31

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 27

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 19 32

بني سويف 19 32

المنيا 18 32

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 33

الأقصر 19 34

أسوان 20 34
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الان حالة الطقس بيان الارصاد الارصاد الجوية

أخبار تهمك

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

زوجة رامي جمال توجه له رسالة من خلال "الفجر الفني"

منذ ساعة و 16 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 16 ساعة

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر YALLA KORA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش مصر LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 16 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بشرى سارة تسعد ملايين المصريين.. تخفيض أسعار هذه السلع التموينية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 16 ساعة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة عاجلة من "السكة الحديد" للمسافرين بالقطارات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة - حالة الطقس - "الأرصاد" تكشف عن تفاصيل طقس الأحد

تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد 24-2-2019 في محافظتك

ارتفاع الحرارة بمعدل درجتين غدا.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس

اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء 20-3-2019 فى مصر والدول العربية

كاترين 21.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيليه لطقس الخميس (بيان بدرجات الحرارة)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة والصغرى بالقاهرة 14 درجة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

09:58 ص

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status