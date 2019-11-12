حالة الطقس الآن.. ارتفاع الحرارة درجتين وأمطار على هذه المناطق





كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأن في بيان جديد صادر عن الهيئة، مفاداه، أن طقس اليوم لطيف، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بمعدل درجتين، حيث تسجل العظمى بالقاهرة 32، وتستقر الصغرى على 20 درجة.





وحالة الطقس في السواحل الشرقية الآن تكون معتدلة، وتشهد معظم أنحاء البلاد حرارة بسيطة، وفي سياق منفصل تتعرض مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد لأمطار ورياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





وشهدت حالة الطقس في الصباح الباكر شبورة مائية كثيفة، وخاصة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة الأن على أغلب الأنحاء ويصاحبها سقوط الأمطار.





حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12/11/2019





حالة البحر المتوسط اليوم تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.





وحالة البحر الأحمر لثلاثاء، تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





القاهرة 20 32





شبين الكوم 19 32





طنطا 19 31





دمنهور 19 31





الإسكندرية 21 31





بلطيم 20 30





مطروح 15 31





بورسعيد 22 27





دمياط 22 27





الزقازيق 21 32





الإسماعيلية 17 32





السويس 18 32





العريش 16 27





شرم الشيخ 24 31





الغردقة 22 31





مرسى علم 22 30





الفيوم 19 32





بني سويف 19 32





المنيا 18 32





أسيوط 15 32





سوهاج 16 33





قنا 17 33





الأقصر 19 34





أسوان 20 34