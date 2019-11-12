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تحرير 4478 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
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مرور
مرور
إيمان عبد العاطي
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير 4478 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة عن تحرير (1471 ) مخالفة نموذج 125، (499) متنوع، مخالفات بدون تسيير، (1237) انتظار خاطئ، ( 4 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (7 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 11 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 11 ) زجاج فاميه، حجز توك توك، ( 163 ) التصالح الفوري، ( 11 ) ملصقات ومتعلقات، ضبط دراجة بدون لوحات، 10 الحالات السلبية، وبلغ الإجمالي 3264 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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