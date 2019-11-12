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والد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج: صحة ابني في حالة سيئة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:54 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف جون شيبتون، والد جوليان أسانج، أن مؤسس ويكيليكس في حالة سيئة للغاية ويجب السماح له برؤية الأطباء الذين يختارهم.

وقال والده: "ليس في حالة جيدة. بعد سنوات عديدة من الاضطهاد بدأت صحته تتدهور بشدة ... نعتقد أنه يمكن أن يتعافى إذا تغيرت الظروف بسرعة كبيرة"، وفق ما جاء بوكالة "سبوتنيك".

ووفقا له، يتم تقديم المساعدة الطبية إلى جوليان أسانج في السجن البريطاني، لكن محاميه يصرون على أن الأطباء يجب أن يكونوا من اختيار أسانج.

وأضاف "شيبتون"، أيضًا، أنه يود الاتصال بالسلطات الروسية من أجل الحصول على مساعدة إضافية للإفراج عن ابنه.

منذ اعتقال "أسانج"، في وقت سابق من هذا العام، قدم العديد من الخبراء ادعاءات بشأن صحته.

وأعلن والد جوليان أسانج، الذي تتهمه واشنطن بالتجسس والمُهدد بأن يُسلَّم للولايات المتحدة، الجمعة 8 نوفمبر، في جنيف أن ابنه "قد يموت في السجن".

وصرح جون شيبتون للصحفيين، بأنه التقى نجله قبل يومين "خلال الساعتين اللتين المخصصتين للزوار". وأضاف: "قد يموت جوليان في السجن بعد اضطهاده لتسع سنوات لكشف حقيقة جرائم الحرب".

وقد يتعرض مؤسس "ويكيليكس" لعقوبة سجن قد تصل إلى 175 عاماً في الولايات المتحدة لتعريض بعض مصادرها للخطر لدى نشر 250 ألف برقية دبلوماسية في 2010 و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.

في مايو، أدان خبير حقوق الإنسان المستقل للأمم المتحدة نيلز ميلزر "الانتهاك المتعمد والمتضافر" الذي تعرض له جوليان أسانج لسنوات من قبل حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد.

وقال الخبير، إن جوليان أسانج تعرض للاضطهاد بشكل منهجي وتدهورت صحته نتيجة تعرضه الطويل للضغط والصدمة النفسية.

في سبتمبر، أخبر كارلوس بوفيدا، محامي أسانج، وكالة "سبوتنيك"، أن مؤسس ويكيليكس كان معزولاً في السجن ويواجه مشاكل صحية خطيرة.

في وقت سابق من نوفمبر، أصدر ميلزر تقريراً آخرًا، يقول، إن لندن قد فشلت في ضمان أن احتجاز جوليان أسانج يتوافق مع القانون الدولي. وأشار الخبير إلى أن صحة أسانج استمرت في التدهور وأكد أن حياته كانت في خطر.

نُقل أسانج إلى السجن في أبريل بعد أن أُخرج من السفارة الإكوادورية في لندن، حيث عاش لسنوات. منذ ذلك الحين، ظل مؤسس ويكيليكس رهن الاحتجاز وهو ينتظر جلسات الاستماع بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة ، وهو ما عارضه.


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