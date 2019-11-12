بحضور البابا تواضروس.. الكنيسة تحتفل بمرور ٦ سنوات على تأسيس المركز الإعلامي





كما يشمل الحفل، تخريج دفعة جديدة من مشروع ألف معلم كنسي.



كما أعلنت الكنيسة عن إقامة إيبارشية الشرقية والعاشر أعمال تقييم المجموعة الرابعة عشرة من مدربي ومتدربي مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.



وشارك في المجموعة الرابعة عشرة ١٨ مدربا و١١٠ متدربين قدموا ١٨ ورشة تدريبية.





تسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.



كما أقيم بمقر المركز الإعلامي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعمال تقييم المجموعة الثالثة عشرة من مدربي ومتدربي ايبارشية بني سويف في مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية، شارك في المجموعة الثانية عشرة ٢١ مدربا و١٨٨ متدربا قدموا ٢٠ ورشة تدريبية.



وبانتهاء تقييم المجموعة الثالثة عشرة من المرحلة الثانية يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى ١٩٦ مدربًا و٢٥١٣ متدربًا، ومن المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الشهر الجاري.



وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حفلا الخميس المقبل، بكنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمركز الإعلامي.