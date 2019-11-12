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البورصة تخسر 2.8 مليون جنيه في بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية  

أستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، جلسة منتصف الأسبوع ، علي تراجع بأداء المؤشرا ت
في ظل  أداء عرضي للمؤشر الرئيسي ، جاء ذلك تزامناً مع قيم تداول مرتفعة نسبياً مع نشاط إيجابي علي القطاع العقاري بقيادة سهم بالم هيلز ، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.8 مليار جنيه ليصل عند 734.2 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل عند مستوى 14709.8 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليصل عند مستوى 550 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليصل عند مستوى 1458.2 نقطة، وإستقر مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.00% ليصل  عند مستوى 462.1 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وسجلت البورصة المصرية في تلك اللحظات تداولات بنحو 143.4 مليون جنيه وأحجام تداول بـ 63.8 مليون ورقة منفذة علي عدد4.9 ألف عملية البيع وشراء .

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وإتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة نحو البيع بقيمة 13.2 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بـ 4.4 مليون جنيه و8.8 مليون جنيه علي التوالي .


أخبار البورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 12-11-2019

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين علي تباين بأداء المؤشرات الرئيسية ، وخسر رأس المال السوقي نحو300 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 737 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14769 نقطة وعلي العكس فقد ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1462 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 462 نقطة.

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