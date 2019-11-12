سحب ١٤ شقة بمشروع إسكان الشباب في الشروق.. اعرف السبب

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع للوحدات السكنية المخالفة بإسكان الشباب، وقامت اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير برفع عدادات الكهرباء لعدم تمكينهم من استمرار المخالفة.





وأوضح رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين وغلق وتشميع الوحدات لمزاولتهم أنشطة إدارية وتجارية بالمخالفة لشروط التخصيص للوحدات، والغرض المخصص له الوحدة، وهو أن تكون سكنية فقط، مشيراً إلى أنه لن يتم تسليم العدادات قبل إعادة الشىء إلى أصله، وفى حالة التكرار سيتم سحب الوحدة نهائياً.





وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري صباحاً ومساء واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق، وأنه لا تهاون مع المخالفين لعدم تكرار تلك المخالفات.



