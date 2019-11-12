الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس المقبل: أمطار رعدية تجتاح البلاد

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس المقبل





حذرت الارصاد الجوية من حالة الطقس الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر 2019، وقالت الارصاد الجوية ، إن طقس الخميس المقبل سيشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية، في حين يستمر الطقس مائل للحرارة على باقي الأنحاء في النهار وطقس لطيف في الليل.





الارصاد الجوية: أمطار رعدية تجتاح البلاد





وتابعت الارصاد الجوية ، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباح الخميس المقبل على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانًا والرياح معتدلة.





الارصاد الجوية تعلن درجات الحرارة الخميس المقبل 14/11/2019





كما نشرت الارصاد الجوية بيان عن درجات الحرارة الخميس المقبل في كافة أنحاء البلاد، حيث ستشهد درجات الحرارة انخفاض ملحوظ، وفيما يلي نستعرض معكم درجات الحرارة الخميس المقبل في مصر.



