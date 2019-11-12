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الأرصاد الجوية تُحذر من حالة الطقس غدا.. هذه المناطق تتعرض للسيول

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 13/11/2019، وكشفت عن المناطق التي تتعرض لتقلبات جوية وسيول، كما وجهت العديد من النصائح للمواطنين لتوخي الحذر.

حالة الطقس غدا، توقعت الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، وتكون أحيانا متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، وتشهد سلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة تقلبات جوية وأمطار تصل حد السيول.

وكشفت الأرصاد الجوية أن موجة التقلبات تقل شدتها الخميس لتكون خفيفة على السواحل الشمالية فقط، وباقي المناطق ستتعرض للسيول.

ويشهد الطقس غدا حالة من عدم الاستقرار، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وتكون غزيرة على جنوب سلاسل البحر الأحمر وقد تصل مناطق من جنوب الصعيد، حسبما أكدته الأرصاد الجوية في بيانها.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن حالة الطقس غدا

ووجهت الأرصاد الجوية نصائح هامة للمواطنين، تجنبا لمخاطر الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر، ونصحت السائقين باتباع تعاليم المرور أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وطالبت الأرصاد الجوية المسؤولين وخاصة في لمناطق التي تتعرض للامطار، باتخاذ كافة التدابير اللازمة ورفع حالة الطوارئ.

وتسجل السواحل الشمالية الغريية درجات الحرارة من 30 إلى 25 درجة، بينما محافظات الوجه البحري والقاهرة فتكون درجات الحرارة من 32 إلى 27 درجة.
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